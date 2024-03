Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca dupa 30 de ani, dupa ce saptamana trecuta au vorbit de Autostrada Moldovei, in sfarsit vorbesc si de Centura Bucurestiului. El a subliniat ca in sezonul estival, si locuitorii din Ilfov si cei din Bucuresti vor merge pe autostrada, pana la Constanta,…

- Premierului Marcel Ciolacu i s-a cerut sa comenteze sondajele ieșite pe piața de curand care il dau caștigator detașat la Primaria Capitalei pe Cristian Popescu Piedone. „Eu cred ca bucureștenii vor lua o decizie corecta și vor vota domnul profesor doctor Catalin Cirstoiu. Este cea mai europeana…

- Au inceput lucrarile! Se așterne asfaltul pe primul lot al Drumului Expres Craiova-Pitești, asocierea condusa de constructorul Ozaltin (Turcia) avand aprox. 7 kilometri de asfaltat intre Craiova și Robanești. Lucrarile au fost reluate in toamna anului trecut de la 58 % (dupa rezilierea contractului…

- Dispozitivul care actioneaza sambata seara pentru stingerea incendiului izbucnit la imobilul din Sectorul 5 al Capitalei a fost redimensionat, la fata locului ramanand cinci autospeciale de stingere, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov, potrivit Agerpres.Conform sursei…

- "De indata ce ne va fi comunicata noua, la Ministerul Justitiei, incheierea tribunalului, Ministerul Justitiei va formula cererea de extradare pentru acesta. Ca atare, va asigur de celeritate, de rapiditatea acestei proceduri, indiferent de numele persoanei condamnate. Din partea ministerului, Directia…

- Doua femei au fost duse la spital joi dimineața, o casa a fost distrusa integral și alte doua au fost distruse parțial in urma unui incendiu puternic izbucnit la trei case din Sectorul 3 al Capitalei.Potrivit ISU București - Ilfov, incediul a izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi, in jurul…

- ”S-a deschis circulatia pe inca 8,7 km ai Autostrazii de Centura Bucuresti! Se realizeaza astfel legatura rutiera la profil de autostrada intre DN5 (Jilava/1 Decembrie) si DN6 (Bragadiru/Cornetu) pe semi-inelul sudic al A0”, a transmis, sambata, Sorin Grindeanu. Ministrul Trasporturilor precizeaza…

- UPDATE Inca 8,7 kilometri din Autostrada de Centura Bucuresti au fost dati in trafic sambata, realizandu-se astfel legatura rutiera la profil de autostrada intre DN5 (Jilava/1 Decembrie) si DN6 (Bragadiru/Cornetu) pe semi-inelul sudic al A0, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin…