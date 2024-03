Stiri pe aceeasi tema

- Actuala alianta electorala va castiga alegerile si va avea minimum 17 europarlamentari, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, la o conferinta organizata dupa vizita de lucru efectuata pe santierul autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina - Vidra. "In ceea ce priveste votul politic, actuala alianta…

- „La fel ca in fiecare an, in ianuarie sau februarie vine cataclismul si nenorocirile se aseaza peste romani si peste Romania. Nu este o problema. La fel cum mi-am asumat anul trecut ca ne incadram intr-un deficit rezonabil si real... nu putem sa intram in foamete... Eu am trait acea perioada cand un…

- ”Vorbim de certitudini, e un moment categoric de mandrie, ca dupa 30 de ani, dupa ce saptamana trecuta am vorbit de Autostrada Moldovei, in sfarsit vorbim de Centura Bucurestiului, de A0 si de autostrada”, a spus premierul, dupa vizita de lucru pe santierul autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina – Vidra.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca dupa 30 de ani, dupa ce saptamana trecuta au vorbit de Autostrada Moldovei, in sfarsit vorbesc si de Centura Bucurestiului. El a subliniat ca in sezonul estival, si locuitorii din Ilfov si cei din Bucuresti vor merge pe autostrada, pana la Constanta,…

- ”As dori sa vorbim si despre PNRR. Cer tuturor ministrilor coordonatori de reforme sa fie pregatiti saptamana viitoare pentru dialogul cu doamna Celine Gauer, responsabilul cu gestionarea PNRR la nivel european. Vom analiza fiecare jalon important din cererea de plata nr. 3, Este un dialog firesc, serios…

- Marcel Ciolacu a facut anunțul! Premierul a transmis ca, anul trecut, au fost cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie. Mai exact, este vorba despre o suma de 38,3 miliarde euro.Anul acesta, este o creștere a sumei cu 8 miliarde euro, fața de anul precedent, a spus prim-ministrul.…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca incurajeaza ca un numar cat mai mare de firme romanesti si vietnameze sa fie prezente pe pietele celor doua tari, mentionand ca se vizeaza o crestere constanta a comertului bilateral care sa duca la dublarea volumului pana in anul 2030. „Am avut azi…

- Anul 2024 ar trebui, cel puțin pentru județul Maramureș, sa fie un an in care vom avea un start al lucrarilor la cele doua pasaje din zona Baii Mari, Pasajul Italsofa și cel de la Clubul Vacarilor. Tot acest an ar trebui sa aduca noi tronsoane de drumuri județene care intra in modernizare, cum ar fi…