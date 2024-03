Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, s-a aflat astazi pe șantierul autostrazii A0 Sud, Lotul 1 Glina – Vidra, alaturi de prim-ministrul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Acesta a declarat ca investițiile in infrastructura aduc beneficii economice comunitaților dar și rezolvarea unor probleme legate de trafic pentru cei care tranziteaza zilnic zonele. Președintele […] The post Hubert Thuma despre proiectele de infrastructura din Ilfov: „Orice investiție in infrastructura rutiera aduce dezvoltare economica” appeared first on Știri online, ultimele știri,…