- Bate vant pentru un nou cadou electoral pentru pensionari. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a cerut Ministerului de Finante ca, in zilele urmatoare, sa-i prezinte impactul de marire a pensiilor intre 2.000 si 3.000 lei. „Dupa cum bine stim, pana in 2.000 lei nu se impoziteaza nicio pensie, sa…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut miercuri Ministerului de Finanțe sa vina cu impactul financiar pentru neimpozitarea pensiilor intre 2.000 de lei și 3.000 de lei. „Aștept recomandarea Ministerului de Finanțe sa vedem daca ne permitem, dupa majorarea de 13,8% și recalcularea de la 1 septembrie, sa…

- Premierul Marcel Ciolacu da asigurari ca recalcularea pensiilor se va intampla la termenul anunțat, in luna septembrie. El i-a cerut ministrului de Finanțe sa vina cu o recomandare ca sa se vada daca e posibila eliminarea taxarii pensiilor pana la 3.000 de lei.

- Șeful Executivului spune ca nu mai poate privi cum se discuta despre cum nu sunt bani de pensii, in condițiile in care este vorba despre veniturile oamenilor care au construit Romania. "Sunt un om care stiu sa vad ca, daca continuam cu pomeni electorale, se duce Romania in cap.Dar nici nu mai pot sa…

- ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru…

- Premierul a anuntat in sedinta de Guvern, in domeniul transportului, sunt cateva ordonante si hotarari de guvern agreate impreuna cu reprezentantii transportatorilor. ”Astfel, modificam modul de realizare a controlului prin cantarire la punctele de trecere a frontierelor si stabilim limite, conform…

- De vineri incepe plata pensiilor majorate cu 13.8%, spune premierul Marcel Ciolacu. El amintește ca urmeaza recalcularea din septembrie, „care va face dreptate pentru milioane de pensionari”. „Va mulțumesc pentru efortul de anul trecut, dar va rog sa fim in continuare la fel de responsabili, chiar daca…

- Marcel Ciolacu și Rareș Bogdan iși continua cearta prin declarații publice. Prim-vicepreședintele liberal nu ramane dator, dupa ce liderul PSD l-a acuzat ca incalca „liniile roșii” ale Coaliției și dezvaluie informații din ședințe. Rareș Bogdan a declarat duminica seara, in emisiunea Briefing, cu Liliana…