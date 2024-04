Aproape 1,8 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica de Florii. Potrivit autoritaților, dintre cei 607.889 de barbati sarbatoriți de Florii, cei mai multi – 344.058 – se numesc Florin, alti 132.872 poarta numele Viorel, pe locul al treilea ca numar aflandu-se cei numiți Florian (51.438). Datele oficiale consemneaza 3 persoane cu numele de Floricica, 53 […] The post Cele mai frecvente nume de flori. 1,8 milioane de romani iși sarbatoresc onomastica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .