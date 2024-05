Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Art Safari, cel mai mare organizator de expoziții din Europa de Est, anunța deschiderea unui nou eveniment in țara, dedicat unuia dintre cei mai... The post Nicolae Grigorescu la Muzeul de Arta Arad. Una dintre cele mai frumoase opere dintr-o colecție privata, in premiera in orașul nostru…

- Comunicat. Art Safari, cel mai mare organizator de expoziții din Europa de Est, anunța deschiderea unui nou eveniment in țara, dedicat unuia dintre cei mai... The post Nicolae Grigorescu la Muzeul de Arta Arad. Una dintre cele mai frumoase opere dintr-o colecție privata, in premiera in orașul nostru…

- La scurt timp dupa reinaugurarea Pinacotecii, Consiliul Județean (CJ) a prezentat, intr-o conferința de presa, stadiul actual și proiectele urmatoare ale instituțiilor de cultura din... The post Muzeul de istorie se redeschide in luna mai. Au fost anunțate și marile expoziții din acest an: Art Safari,…

- Parlamentului European de la Strasbourg dezbate, in premiera, returnarea tezaurului Romaniei. Traian Basescu susține insa ca tezaurul nu va fi returnat curand.PUTIN DESPRE TEZAUR: „NU SE GASEȘTE”„La rugamintea mea, de a da atentie returnarii tezaurului Romaniei depus la Moscova in timpul Primului Razboi…

- La Palatul Dacia Romania de pe Lipscani, Art Safari a deschis sase expozitii, care prezinta opere de mare valoare ale artei romanesti: "Muzeul secret", curator: Lelia Rus Pirvan, expozitie realizata in parteneriat cu Muzeul de Arta Constanta, cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta si al Primariei…

- Mircea Radu se intoarce cu forțe proaspete și povești de viața spectaculoase, la Metropola TV. Prezentatorul TV este gazda emisiunii „Noi, romanii” și abia așteapta sa dezvaluie poveștile impresionante de viața ale romanilor.Așa cum Nicolae Grigorescu picta pentru ca nu putea altfel, tot așa și emisiunea…

- Art Safari, cel mai mare organizator de expoziții de arta din Europa de Est, da startul unui nou sezon din 8 martie, la Palatul Dacia-Romania de pe Lipscani. Art Safari dezvaluie Muzeul secret, comoara bine ascunsa a artei romanești, cu 100 de capodopere

- Art Safari, cel mai mare organizator de expoziții de arta din Europa de Est, da startul unui nou sezon din 8 martie, la Palatul Dacia-Romania de pe Lipscani. Art Safari dezvaluie Muzeul secret, comoara bine ascunsa a artei romanești, cu 100 de capodopere de Tonitza, Grigorescu, Luchian și Pallady.