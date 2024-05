Vica Blochina și-a descoperit vocația profesională, la 48 de ani! Este pregătită de ruși Vica Blochina și-a descoperit vocația profesionala, la 48 de ani! Cea care a ramas cunoscuta drept ”amanta lui Pițurca” se pregatește in numerologie, pentru a descifra tainele științei și alora. Intr-un viraj surprinzator al vieții sale, fosta amanta a lui Victor Pițurca și o prezența constanta in lumea mondena, a facut o dezvaluire care a uimit pe toata lumea. Blochina (48 de ani) a decis sa iși urmeze o noua pasiune și sa studieze numerologia, descoperind astfel o vocație profesionala neașteptata. De vrei sa va decodifice destinul, dar și oportunitațile și piedicie ce apar in viața, apelați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

