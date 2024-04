Stiri pe aceeasi tema

- Robert Negoița si-a facut apariția in carje la evenimentul de lansare a candidaturii sale la Primaria Sectorului 3. Negoița a declarat ca a suferit de curand o intervenție chirurgicala la piciorul drept. Lansarea a avut loc la Hala Laminor in prezența liderilor Coaliției Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca,…

- Cristian Popescu Piedone nu e complet pierdut in caz de eșec, oricum, calitațile sale, precum harnicia, il recomanda mai degraba pentru o primarie de sector, pentru Capitala palaria e prea mare lasa de ințeles candidatul PSD-PNL. ”Sunt absolut sigur ca domnul Piedone, Popescu, va fi un foarte bun primar…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca partidul a aprobat in sedinta Biroului Politic National candidatul pentru Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, candidatii pentru primariile Sectorului 1 si 6 si a convocat o ședința de urgența pentru fuziunea cu ALDE și alianța cu PSD. „Am validat…

- In fiecare an, pe 21 martie, in intreaga lume se sarbatoreste Ziua Mondiala a Poeziei. Aceasta zi este dedicata celebrarii artei si expresiei poetice, intr-un efort de a sublinia importanta poeziei in cultura si spiritualitatea umana. Institutul Cultural Roman marcheaza aceasta zi in reprezentantele…

- Liderii coalitiei PSD- PNL il prezinta miercuri pe candidatul comun la Primaria Capitalei, medicul Catalin Cirstoiu, intr-o conferinta de presa care va avea loc la Palatul Parlamentului, la care vor participa si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, si presedintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a precizat ca in cazul in care medicul Catalin Cirstoiu ar urma sa fie candidatul Coaliției la Primaria Generala acesta are șanse sa-l invinga pe Nicușor Dan.

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoita, finul Gabrielei Firea. cere desfiintarea Primariei Generale a Capitalei și comasarea ei cu „Consiliul General Ilfov”. „Varianta corecta, și pledez pentru asta, este sa se desființeze Primaria Generala. Sa se contopeasca cele doua instituții, Primaria Generala cu…