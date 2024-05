„Simfonia Apei” revine din acest weekend

Stiri pe aceeasi tema

- Fantanile Urbane din centrul Bucureștiului sunt pregatite sa gazduiasca din nou, incepand cu data de 17 mai 2024, spectacolele de apa, muzica și lumini „Simfonia Apei”. Show-urile multimedia impresionante, ajunse la cea de-a V-a ediție, reprezinta o oportunitate deosebita pentru bucureșteni și turiști…

- Evaluarea Naționala 2024 In perioada 13-29 mai este programata sesiunea de evaluari nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2023-2024, care se adreseaza unui numar de peste 500.000 de elevi, anunta Ministerul Educatiei Nationale . Clasa a II-a Evaluarea competentelor fundamentale…

- ”Lucrari pe santierul sectiunii 4 (Tigveni – Curtea de Arges) din cadrul Autostrazii A1 Sibiu – Pitesti. Au fost sapati 1095 metri la tunelul de la dealul Momaia: 625 de metri – galeria dreapta; 470 de metri – galeria stanga”, anunta CNAIR pe pagina sa de Facebook. Lungimea sectiunii este de 9, 86 km,…

- Partenera Andreei Esca la pupitrul știrilor, Amalia Enache este una din boemele Bucureștiului. Știrista de la inceputurile Pro TV-ului continua sa locuiasca intr-o mansarda a unei case se completeaza cu istoria zonei Cismigiu, cel mai vechi parc al Capitalei. Comparativ cu legendarul salariu al celei…

- “Am lansat licitatia pentru proiectare si executie lucrari de electrificare, reabilitare si dublare a liniei CF Constanta – Mangalia (43 kilometri), investitie in valoare maxima estimata de 1,55 miliarde de lei, fara TVA, finantata din fonduri nerambursabile (FEDR), capitolul Proiecte de electrificare…

- Programul „Strazi deschise” se extinde in weeknd in sectorul 1 al Capitalei, pe strada Alexandru Constantinescu, cu activitați sportive, spectacole de magie și muzica live, iar Calea Victoriei redevine spațiul adecvat pentru plimbarile in aer liber.

- ”Eu nu cred ca putem vorbi despre un sistem integrat de transport la nivel de Bucuresti fara metrou. (…) Am spus tot timpul ca e normal ca metroul sa mearga la Bucuresti, la Primaria Generala, de acord cu a merge cu toate subventiile si cu toate liniile bugetare care in acest moment sunt la Ministerul…

- Guvernul a aprobat masuri pentru angajarile in instituțiile de stat, inclusiv posibilitatea de a crește numarul de posturi, inclusiv cele de conducere. Angajații, inclusiv cei din companiile cu pierderi, beneficiaza de avantaje salariale precum bonuri de masa, tichete de vacanța sau prime. Decizia Guvernului…