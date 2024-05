Stiri pe aceeasi tema

- Productivitatea unui salariat in Romania se situeaza la valoarea de 14.500 - 15.000 de euro pe an, mult sub media europeana, de 47.000 de euro, a declarat marti, intr-o conferinta de specialitate, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin Danescu.

- „Dupa agresiunea rusa, Europa se gandeste acum la ea insasi ca la un intreg coerent, afirmand ca Ucraina si Republica Moldova fac parte din familia noastra europeana si vor adera la Uniune la momentul potrivit, ca si Balcanii de Vest”, a declarat Emmanuel Macron. La sapte ani de la primul sau discurs…

- „M-am bucurat sa il revad astazi, la Praga, pe președintele Republicii Cehe, Petr Pavel - un prieten vechi, din vremurile in care amandoi ne serveam patria in uniforma militara.Romania și Republica Ceha știu ce inseamnă trecerea printr-o dictatură și construcția, ulterioara, a unei societați democratice…

- Deși suntem in an electoral, premierul Marcel Ciolacu nu se ferește sa spuna ca va duce pana la capat și cu orice risc reforma bugetara pe care a pornit-o. Ciolacu insista asupra faptului ca trebuie facuta curațenie in aparatul bugetar central, dupa care vor urma administrațiile locale. De asemenea,…

- Radu Grațian Ghețea, președintele Libra Bank a fost trimis in judecata, pentru un accident rutier. Numele sau apare pe portalul instanțelor de judecata, la Judecatoria Constanța ca fiind inculpat intr-un dosar de ucidere din culpa, inregistrat in data de 15 martie a.c. Ghețea a confirmat pentru „Adevarul“…

- Președintele PNL le-a transmis romanilor de peste granițe sprijinul necondiționat pentru gasirea soluțiiilor pentru problemele pe care le intampina in țarile de adopție. In Spania, de exemplu, este pe ultima suta de metri rezolvarea chestiunii dublei cetațenii, demers inceput de Nicolae Ciuca in mandatul…