Nu există un consens în UE pentru trimiterea de instructori militari în Ucraina Nu exista deocamdata un consens in UE pentru trimiterea de instructori militari pe teritoriul Ucrainei, a declarat marti la Bruxelles seful diplomatiei europene, in finalul unui consiliu al ministrilor apararii din statele membre, transmite AFP. A fost lansata o dezbatere cu privire la aceasta eventualitate, "dar nu exista pentru moment o pozitie comuna clara in legatura cu acest subiect", a af Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 826. Țarile UE nu au ajuns la un consens privind trimiterea de instructori militari in Ucraina, anunța șeful diplomației europene. Unii membri se tem ca masura ar duce la escaladarea tensiunilor cu Rusia.

- Nu exista deocamdata un consens in UE pentru trimiterea de instructori militari pe teritoriul Ucrainei, a declarat marti la Bruxelles seful diplomatiei europene, la finalul unui consiliu al ministrilor apararii din statele membre.

- Lipsa de forța de lupta cu care se confrunta Ucraina a atins un punct critic, iar poziția sa pe campul de lupta in ultimele saptamani s-a inrautațit considerabil, pe masura ce Rusia și-a accelerat ofensiva pentru a profita de intarzierile in transporturile de arme americane, relateaza NYT.

- „Anunțul candidaturii președintelui Klaus Iohannis pentru funcția de Secretar General al NATO trebuie privit ca un demers al Romaniei, pe care toți trebuie sa-l susținem”, a spus Nicolae Ciuca . Afirmația a fost facuta in cadrul discursului ținut la ședința festiva a Parlamentului, cu ocazia marcarii…

- Fermieri i romani au devenit un nou subiect pentru propaganda Moscovei impotriva Ucrainei si a Uniunii Europene. Purtatoarea de cuvant a ministerului de Externe rus plange de mila agricultorilor din Romania. In briefingul de presa pe care l-a sustinut miercuri, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles, ca va insista, la acest Summit, pe „urgenta” acordarii de sprijin militar Ucrainei. De asemenea, a afirmat ca „Republica Moldova este cel mai afectat stat de agresiunea Rusiei, dupa Ucraina”…

- ”Rusia constituie o amenintare militara grava la adresa continentului nostru european si securitatii mondiale”, diagnosticheaza fostul premier belgian si indeamna la pregatiri pentru orice eventualitate. ”Daca vrem pace, trebuie sa ne pregatim de razboi”, subliniaza el. Aceasta pregatire si aceasta…

- Razboi in Ucraina, ziua 747. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, atrage atentia NATO ca nu are sens sa mai nege faptul trimiterii de militari ai Aliantei in Ucraina.