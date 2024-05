Stiri pe aceeasi tema

- Unele service-uri si firme de inchirieri de vehicule practica preturi excesive de reparatie, astfel ca despagubirile care se platesc pentru acoperirea acestor costuri nejustificate se suporta din primele platite de catre cei 10 milioane de soferi, sustin reprezentantii Uniunii Nationale a Societatilor…

- Un asa-numit concept de “coplata” in ceea ce priveste polita RCA nu a existat si nu poate exista in conditiile in care atat Directiva europeana (UE) 2021/2118 privind asigurarile RCA, cat si Codul Civil din Romania spun clar ca prejudiciul trebuie reparat integral in baza politei RCA, arata Uniunea…

- O companie membra a Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) a achitat, anul trecut, in baza politei de asigurare facultativa pentru locuinta, o despagubire de peste 2,5 milioane de lei (514.000 de euro), cea mai mare valoare inregistrata in ultimii cinci ani,…

- Cea mai mare despagubire platita anul trecut de asiguratorii din Romania in baza unei polite obligatorii RCA a fost de peste 5,6 milioane lei, fiind acordata pentru a acoperi prejudiciile rezultate dintr-un accident produs de o autoutilitara in Italia, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de…

- Industria de asigurari considera importanta modificarea Legii RCA, insa e necesar ca aceasta modificare sa aduca stabilitate si o mai buna functionare a pietei RCA, pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare victimelor accidentelor rutiere, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si…