La alegerile din 9 iunie votarea incepe la 7,00 dimineata si se incheie la ora 22,00, a afirmat, ieri, presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Toni Grebla, care a mentionat ca acest proces se va putea prelungi, in mod exceptional, pana la ora 23,59, in cazul in care mai sunt votanti la rand, conform Agerpres. Seful AEP a prezentat, intr-o conferinta de presa, procedura de vot la alegeri. El a precizat ca, in ceea ce priveste alegerile locale, cetatenii romani vor putea vota numai la sectia la care sunt arondati cu domiciliul sau cu resedinta, daca aceasta a fost stabilita cu cel…