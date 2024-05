Food Truck Festival readuce savoarea în centrul Craiovei, de Zilele Oraşului De Zilele Craiovei, Food Truck Festival revine in oras cu o explozie de arome, gusturi și distracție. Food Truck Festival va avea loc in perioada 31 mai – 2 iunie, in Piata Mihai Viteazul din Craiova si pe strada A.I. Cuza, iar in decursul acestor zile craiovenii se vor putea bucura de preparate delicioase de la peste 20 de food trucks intr-o atmosfera vibranta, cu muzica și activitați pentru toata familia. Cei mai buni burgeri, cele mai bune clatite sau waffles, pleskavita, inghetata thailandeza si o multime de alte mancaruri savuroase vor ispiti gurmanzii pe parcursul celor trei zile de festival… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

