- Senatorul Gabriela Firea, candidatul PSD la Primaria Generala a Bucureștiului și-a prezentat Programul de guvernare locala 2024 – 2028. Candidatul PSD iși propune sa continue proiectele incepute in mandatul anterior de primar general, aduce noi idei derivate din realitațile socio-economice ale Capitalei,…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, și-a lansat programul de guvernare locala2024 – 2028, prin care isi propune sa continue proiectele incepute in mandatul anterior de primar general, aduce noi idei derivate din realitatile socio-economice ale Capitalei, dar si din propunerile primite…

- Sebastian Burduja a gasit o forma inedita de protest fața de lipsa investițiilor in infrastructura rutiera a Capitalei a administrației Nicușor Dan. Candidatul PNL la Primaria Generala a plantat flori in gropile din asfalt. Acesta atrage atenția asupra faptului ca in cei patru ani de mandat, actuala…

- Derby-urile se vad pe „terenul politic”. Candidatul PSD la Primaria Generala, Gabriela Firea, spune ca „Nicușor Dan se plange mai mult decat m-am plans eu, deși eu am avut condiții mai vitrege”. Aceasta compara situația ei și a actualului edil al Capitalei cu meciurile dintre „Steaua și Dinamo”. „Mi-aș…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL pentru funcția de primar al Capitalei, a lansat astazi „Contractul sau cu cetațenii Bucureștiului”, un program ambițios și bine conturat care vizeaza transformarea Capitalei intr-un loc mai prosper și mai prietenos pentru locuitorii sai. Programul cuprinde 12…

- Cristian Popescu Piedone, principalul favorit la functia de primar al Capitalei, anunța ca nu se va retrage din competitia pentru Primaria Generala a Bucurestiului și nici nu are de gand sa negocieze cu cineva. Piedone a recunoscut ca a primit, in aceste zile, tot felul de mesaje prin „porumbei calatori”,…

- Catalin Cirstoiu a fost desemnat candidat comun al PSD și PNL pentru Primaria București. Managerul Spitalului Universitar din București a ajuns marți la Palatul Victoria pentru a discuta cu liderii coalitiei, acesta urmand sa fie anuntat oficial drept candidat al celor doua partide. Potrivit datelor…