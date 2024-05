Stiri pe aceeasi tema

- La Rimetea a fost testat cu succes un jet-pack cu pilot. Evenimentul a avut loc la Baza Salvamont din localitate. Testarea aparatului s-a desfașurat in cadrul unui exercițiu de salvare montana in aceasta dimineața. Jet-pack-ul denumit Gravity Industries Jet Suit a fost testat de catre un pilot. In primul…

- Autoritațile din Prahova vor sa faca noi evacuari ale locuitorilor din orașul Slanic. Este vorba despre locuitorii care se afla in zona din apropierea craterului aparut in oraș. Autoritațile vor emite avertisment RO Alert.

- Autoritațile din Prahova vor sa faca noi evacuari ale locuitorilor din orașul Slanic . Este vorba despre locuitorii care se afla in zona din apropierea craterului aparut in oraș. Autoritațile vor emite avertisment RO Alert. Datorita ultimelor date primite de catre autoritați și a informațiilor preliminare,…

- Autoritațile din Prahova vor sa faca noi evacuari ale locuitorilor din orașul Slanic. Este vorba despre locuitorii care se afla in zona din apropierea craterului aparut in oraș. Autoritațile vor emite avertisment RO Alert.

- Azi, 16 martie, la ora 11,00 a debutat inaugurarea Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Maramureș. La eveniment este prezent și secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Proiectul a fost finanțat prin Programul Transfrontalier Ungaria – Slovacia…

- "Cu toate acestea, avand in vedere criza generata de influxul de produse agroalimentare ucrainene pe piața naționala și europeana, am adoptat masuri de salvgardare consolidate pentru a preveni și contracara efectele negative asupra pieței in statele membre ale UE", a declarat Motreanu , intr-un mesaj…

- La sfarsitul saptamanii, polițiștii prahoveni au organizat mai multe acțiuni punctuale in Ploiești, Campina, Baicoi, Bușteni, Valenii de Munte, Urlați, in comunele Adunați și Brebu, dar și pe drumurile naționale din județ, atat pentru prevenirea și combaterea criminalitații stradale, cat si pentru prevenirea…

- Cainii de avalansa din toata tara se reunesc in Muntii Fagaras, pentru un stagiu de pregatire. Caini de avalansa ale unitatilor Salvamont din intrega tara se pregatesc pentru misiuni de salvare in Muntii Fagaras . Stagiul national de formare si reconfirmare a unitatilor canine Salvamont a inceput sambata,…