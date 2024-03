Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, se declara avantajat de decizia Coaliției de a merge cu candidați separați pentru Bucuresti. Nicusor Dan a declarat ca, in contextul in care intra in cursa si Cristian Pooescu Piedone, sondajul pe care l-a facut arata ca poate castiga inca un mandat. „Nu iau…

- ”Avem 3 oferte depuse in cadrul procedurii de achizitie a celor 20 de mini centrale termice care vor fi amplasate in zone unde agentul termic nu este livrat in parametri suficienti”, anunta, sambata, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. Acesta precizeaza ca urmeaza etapa de analiza a ofertelor,…

- „Vom lansa in curand procedura de achizitie pentru executia lucrarilor", a precizat edilul Capitalei, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Conform primarului Bucurestiului, noul pod pietonal va face legatura dintre strazile Selari si Sfintii Apostoli, va avea o suprafata de peste 700 mp si o structura…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, luni seara, ca protestul din Piata Constitutiei, la care nu s-a prezentat nimeni, va continua si in ziua de marti, zona urmand a fi blocata potrivit protiocolului. Nicusor Dan afirma ca a incercat sa-l convinga pe organizator sa renunte, dar nu a reusit.…

- Solicitarea transportatorilor și fermierilor – aflați in cea de a șaptea zi de proteste – de a organiza un protest in Piața Victoriei a fost respinsa. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan a facut acest anunț pe Facebook . El a explicat ca transportatorii și fermierii cerusera ocuparea integrala…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, ca a respins solicitarea de protest a transportatorilor si a fermierilor, pe motiv ca nu este ”rezonabila”. Acestia ar fi vrut sa ocupe, de vineri pana luni, cu 15.000 de vehicule, Piata Victoriei, ceea ce ar fi dus la paralizarea transportului…

- Vești bune pentru transportul public din București. Saptamana aceasta vor ajunge in capitala primele troleibuze noi produse de Solaris. Noile troleibuze vor fi introduse pe traseu la finalul lui ianuarie, dupa o perioada de familiarizare a șoferilor cu noul mijloc de transport public. Anunțul a fost…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca 50 de kilometri de conducta de termoficare au fost schimbati in acest an."Inchidem anul cu inca 50 de kilometri de conducta de termoficare schimbati. Anul viitor vor continua lucrarile pe santiere cu finantare din fonduri europene si nationale.…