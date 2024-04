”Avarie majora in reteaua de termoficare operata de Termoenergetica. CET Bucuresti Vest indisponibilizata. CET Grozavesti nu mai furnizeaza apa de adaos. Centrala nu poate fi repornita”, a transmis ELCEN. Compania a precizat ca avaria s-a produs marti, in jurul orei 18:00 pe reteaua de termoficare operata de Termoenergetica, in sectiunea deservita de CET Bucuresti Vest. ”Acest lucru a afectat activitatea termocentralei, provocand oprirea echipamentelor aflate in functiune in CET Bucuresti Vest din cauza pierderilor masive de apa din reteaua de termoficare. O a doua spartura produsa pe reteaua…