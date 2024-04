O mare parte din București a ramas fara apa calda marți seara din cauza unei avarii pe rețeaua de termoficare operata de Termoenergetica. O avarie majora s-a produs marți, in jurul orei 18:00 pe rețeaua de termoficare operata de Termoenergetica, in secțiunea deservita de CET București Vest. Acest lucru a afectat activitatea termocentralei, provocand oprirea […] The post Avarie majora in rețeaua de termoficare a Capitalei! CET Vest, indisponibilizata. CET Grozavești nu poate fi repornita appeared first on Puterea.ro .