Furnizarea apei calde a fost oprita catre aproximativ 100 de blocuri din sectorul 2 al Capitalei pana la data de 1 mai 2024, ora 23.30, din cauza unei avarii la rețeaua de conducte de pe Magistrala I Sud in zona strazilor Vulcanei și Torentului, transmite Compania Municipala Termoenergetica București. Angajații companiei municipale incep din aceasta