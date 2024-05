România, ţara pensiilor speciale. Cine sunt românii care beneficiază de aceste legi „cu dedicaţie” Casa de Pensii se afla in plin proces de recalculare a pensiilor. Se pare ca toate „lefurile” vor avea parte de majorari. Inclusiv cele speciale, care deja sunt „majorate” de legile date „cu dedicatie”. Pensiile speciale vor fi recalculate, iar acest proces va ține cont de mai multe condiții. Ministerul Justiției a lansat in dezbatere […] The post Romania, tara pensiilor speciale. Cine sunt romanii care beneficiaza de aceste legi „cu dedicatie” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

