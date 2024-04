90 de blocuri din București, fără apă caldă până la finalul lunii 90 de blocuri din centrul Capitalei nu vor avea apa calda pana pe 30 aprilie, cauza fiind modernizarea unui tronson de doi kilometri de conducta din Magistrala 2 Sud, a anunțat Termoenergetica, luni, 22 aprilie. Conducta inlocuita a fost data in funcțiune in 1963, iar principalele zone afectate sunt șoseaua Ștefan cel Mare și strada […] The post 90 de blocuri din București, fara apa calda pana la finalul lunii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- 90 de blocuri din centrul Capitalei nu vor avea apa calda pana pe 30 aprilie, cauza fiind modernizarea unui tronson de 2.040 de metri liniari de conducta din Magistrala 2 Sud, a anunțat Termoenergetica, luni, 22 aprilie.Conducta inlocuita a fost data in funcțiune in 1963, iar principalele zone afectate…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, marți, la Parlament, ca „pentru moment” medicul Catalin Cirstoiu vrea sa candideze la primaria Capitalei. „Pentru acest moment”, a inceput Ciuca declarația, „va pot spune ca dansul, din cat ințeleg și din cat l-am cunoscut pe domnul doctor, e foarte determinat…

- O fetita de doi ani a fost transportata la spital, luni, dupa ce a cazut pe fereastra, de la etajul intai al blocului in care locuieste, in Sectorul 1 al Capitalei. Copila s-ar fi urcat pe pervaz in joaca. Potrivit Politiei Capitalei, politistii de la Sectia 1 au fost sesizati, luni dimineata, despre…

- Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL pentru funcția de primar al Capitalei, a calatorit miercuri cu metroul, pe Magistrala 2, la o saptamana dupa ce s-a scris de mașinile scumpe pe care le are. Dupa ce in urma cu o saptamana, in centrul atenției a fost averea sa și mașinile scumpe pe care le deține,…

- Cele mai multe avarii sunt inregistrate in Sectorul 2, insa probleme exista și in celelalte sectoare ale Capitalei.Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunța joi, 21 martie 2024, noi avarii in sistemul de termoficare. Peste 600 de imobile, printre care și spitale, au probleme cu apa…

- O femeie din București s-a trezit ca locuința proprietate personala din Sectorul 5 al Capitalei a fost ocupata abuziv de o familie cu șase copii. Femeia a chemat Poliția, dar legea spune nu ii poate scoate pe oameni din casa fara ordin judecatoresc. „Mi-au schimbat yala, tot, mi-au decupat ușa și spun…

1000 de blocuri au fost lasate fara apa și caldura in București.