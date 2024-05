Stiri pe aceeasi tema

- Compania, care produce unitati de procesare grafica – sau GPU – a fost un beneficiar cheie al boom-ului inteligentei artificiale, care a stimulat cererea pentru cipurile sale. GPU-urile Nvidia sunt utilizate in mod obisnuit pentru aplicatii AI intensive in calcul, cum ar fi chatbotul AI ChatGPT al OpenAI.…

- Producatorul de medicamente din New York a incheiat anul trecut un acord pentru achizitionarea Seagen si terapiile sale impotriva cancerului, pentru a-si consolida portofoliul de produse in fata unei scaderi abrupte a vanzarilor de produse pentru COVID-19 si a concurentei produselor generice pentru…

- Noul medicament-vedeta pentru slabit a starnit un val de interes și entuziasm in randul celor care se lupta cu kilogramele in plus. Dezvoltat de gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk, acest tratament experimental promite sa fie de doua ori mai eficient decat medicamentele anti-obezitate care au cucerit…

- Un nou tratament contra obezitații, lansat de Novo Nordisk, companie farmaceutica daneza, a dovedit rezultate ”impresionante” pe doua planuri diferite: in lupta contra obezitații, dar și in privința caștigurilor societații producatoare. Compania daneza producatoare, care anunța noul tratament de slabit,…

- Compania a declarat la o intalnire cu investitorii ca studiul de faza I pentru noul medicament amycretin pentru obezitate, foarte asteptat, a aratat o scadere in greutate de 13,1% la participanti dupa 12 saptamani, potrivit Reuters. Acest rezultat eclipseaza pierderea in greutate de 6% inregistrata…

- Studiul de faza 2 al medicamentului survodutida a aratat ca 83% dintre adulti au observat rezultate pozitive pentru o forma de inflamatie hepatica cauzata de excesul de celule adipoase, cunoscuta sub numele de ”MASH”, a anuntat compania. Medicamentul are ”eficacitate demonstrata” la persoanele cu obezitate…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Grampet Logistics S.R.L. intentioneaza sa preia Electromontaj Carpati SA”, anunta autoritatea de concurenta. Grampet Logistics S.R.L. este un furnizor de solutii de transport in Europa si in Asia, care integreaza diferite moduri de transport si…

- Compania a spus ca se confrunta cu datorii si rate ale dobanzilor ridicate, precum si cu ”o situatie dificila a fluxului de numerar liber”. ”Una dintre prioritatile noastre principale este reducerea datoriilor si cresterea flexibilitatii”, a spus directorul general Bill Anderson. ”Politica noastra de…