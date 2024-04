Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, actualul edil al Capitalei, l-a facut mascarici pe contracandidatul sau pentru un viitor post de primar al Bucureștiului, Cristian Popescu Piedone. In replica, Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, i-a raspuns, prin intermediul paginii sale de Facebook, lui Nicușor Dan.“Microbianule”,…

- Gest uimitor facut de Crsitian Popescu Piedone, intr-o piața din Capitala. Aflat in timpul unei vizite de strangere a semnaturilor pentru candidatura la Primaria Generala, edilul Sectorului 5 și-a aratat recunoștința fața de biserica și credința, donand bani unui calugar pentru o manastire din județul…

- Cristian Popescu Piedone, momentan principalul contracandidat al actualului edil al Capitalei, conform sondajelor, il critica pe Nicușor Dan pentru modul in care a condus administrația. Criticile sunt transmise pe Facebook, sub forma de versuri.

- Cristian Popescu Piedone și-a amintit de promisiunile facute in campania electorala de Nicușor Dan și a ținut morțiș sa-i arate care este, de fapt, realitatea in București, pe final de mandat. Piedone, atac dur la Nicușor Dan! Edilul Sectorului 5, care este acum cel mai bine cotat pentru funcția de…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, il ataca dur pe primarul general al Capitalei. Nicușor Dan este acuzat ca a lasat de izbeliști multe locuri frumoase ale Bucureștiului așa cum este Parcul Herastrau. Piedone s-a aratat deranjat de raspunsurile dat de primarul general jurnaliștilor de…

- Primarul general al Capitalei a declarat, joi, in cadrul unui interviu la „Jurnalul de Seara” de la Digi24, ca taxa pentru parcare nu va crește, iar ca intr-un an și jumatate ar vrea ca numarul locurilor de parcare cu taxa in inelul central al Bucureștiului sa ajunga de la 20.000 la 90.000.

- Președinta PSD București, Gabriela Firea, a anunțat miercuri, 28 februarie, pe Facebook, ca Biroul permanent al Organizației pe care o conduce a votat in unanimitate sa o susțina la Primaria Capitalei.„Sunt determinata sa muncesc din nou pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați…

- „Vom lansa in curand procedura de achizitie pentru executia lucrarilor", a precizat edilul Capitalei, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Conform primarului Bucurestiului, noul pod pietonal va face legatura dintre strazile Selari si Sfintii Apostoli, va avea o suprafata de peste 700 mp si o structura…