FOTO: 1.000 de puieți plantați de jandarmi în Breaza

An de an, cu responsabilitate și angajament, jandarmii mureșeni sprijiniți de reprezentanții Direcției Silvice Mureș plantează arbori. "Astăzi am plantat aproximativ 1.000 de puieți de stejar și larice în comuna Breaza, județul Mureș. Ne dedicăm protejării naturii și încurajăm implicarea comunității.… [citeste mai departe]