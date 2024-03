Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei a vorbit despre promisiunile pe care le-a facut in 2020. Nicușor Dan admite ca a avut anumite naivitați. In emisiunea Live de la Digi24, edilul Capitalei a spus, referindu-se la trenul metropolitan, ca acest proiect așteapta ca CFR-ul sa iși modernizeze șinele. ”O parte…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, luni seara, ca protestul din Piata Constitutiei, la care nu s-a prezentat nimeni, va continua si in ziua de marti, zona urmand a fi blocata potrivit protiocolului. Nicusor Dan afirma ca a incercat sa-l convinga pe organizator sa renunte, dar nu a reusit.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, luni seara, ca, in 11 puncte termice din 1.000, furnizarea agentului termic este sub parametri. ”Apa este calduta in loc sa fie calda. Asta inseamna 100-110 scari de bloc”, a transmis primarul general, precizand ca nici nu se va interveni in aceste…

- ”Noi avem 1.000 de puncte termice care deservesc cam 9.500 scari de bloc. In acest moment, sunt 11 puncte termice din 1.000 in care furnizarea este sub parametri, adica apa este calduta in loc sa fie calda. Asta inseamna 100-110 scari de bloc”, a declarat, luni seara, la Digi 24, Nicusor Dan. Primarul…

- „Noi avem 1.000 de puncte termice care deservesc cam 9.500 scari de bloc. In acest moment, sunt 11 puncte termice din 1.000 in care furnizarea este sub parametri, adica apa este calduta in loc sa fie calda. Asta inseamna 100-110 scari de bloc”, a declarat, luni seara, la un post TV, Nicusor Dan.Primarul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca, in acest moment, sistemul de termoficare functioneaza la o capacitate de 99% si „se comporta bine”, chiar daca este cea mai friguroasa perioada a iernii.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca 50 de kilometri de conducta de termoficare au fost schimbati in acest an."Inchidem anul cu inca 50 de kilometri de conducta de termoficare schimbati. Anul viitor vor continua lucrarile pe santiere cu finantare din fonduri europene si nationale.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat vineri seara ca principalul sau contracandidat la alegerile locale din 2024 va fi cu siguranta de la PSD, indiferent cine va fi acea persoana, deoarece aceasta formatiune politica are „un electorat stabil”. El a sustinut, intr-o emisiune la Digi…