Nicusor Dan a fost intrebat, vineri, cum comenteaza afirmatiile lui Sorin Grindeanu conform carora nu a dorit sa preia metroul. ”Da, e o discutie care a inceput acum doi ani, doi ani si jumatate, din pacate ea s-a suprapus cu un moment in care noi ceream bani – 2022, tot anul 2022 noi am cerut bani spunand ca din cauza cresterii pretului la gaz nu o sa putem sa inchidem bugetul. Deci tot anul 2022, din luna in luna mergeam la Guvern si ceream bani, celelalte localitati au primit 800 de milioane de lei in total, noi am primit 6 milioane sau 12, nu mai tin minte exact… deci in acelasi moment in…