Bănățean tâlhărit în propria locuință, în miez de noapte, de partenerul de pahar Un barbat a fost atacat și jefuit, in noaptea de vineri spre sambata, chiar de unul dintre cei cu care petrecea. „Ieri, 15 iunie, polițiști de la Poliția Orașului Bocșa au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 32 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. Ieri, in jurul orei 14:30, polițiștii […] Articolul Banațean talharit in propria locuința, in miez de noapte, de partenerul de pahar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

