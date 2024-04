Cati romani isi serbeaza onomastica in aceasta zi speciala de Florii?

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1,8 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica de Florii. Potrivit autoritaților, dintre cei 607.889 de barbati sarbatoriți de Florii, cei mai multi – 344.058 – se numesc Florin, alti 132.872 poarta numele Viorel, pe locul al treilea ca numar aflandu-se cei numiți Florian (51.438). Datele…

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai importanti sfinti din Calendarul Crestin Ortodox, este sarbatorit de ortodocși in acest an, marți, pe data de 23 aprilie. Una dintre practicile raspandite in ziua de Sf. Gheorghe este impodobirea casei cu plante, obicei care marcheaza renasterea naturii.…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc Sfantul Gheorghe pe 23 aprilie in fiecare an, in saptamana de dinaintea Floriilor. Iata ce nume iși serbeaza ziua de nume cu ocazia acestei sarbatori religioase.