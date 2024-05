Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a bombardat in timpul noptii nordul Fasiei Gaza, in unul dintre cele mai puternice atacuri din ultimele saptamani, provocand panica printre locuitori si facand una cu pamantul cladirile dintr-o zona in care armata israeliana isi retrasese anterior trupele, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

- Armata israeliana (IDF) i-a avertizat pe palestinieni sa evite deplasarile in nordul Fașiei Gaza. „Este o zona periculoasa” in care se dau lupte, au transmis israelienii. Sute de mii de palestinieni au fugit din zona dupa ce au inceput luptele dintre Israel și Hamas. Armata israeliana a reinnoit avertismentele…

- Purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, susține ca Israelul a impiedicat vineri doua convoaie umanitare sa ajunga in nordul Fașiei Gaza, scrie The Times of Israel. „Colegii noștri din cadrul Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare ne-au spus ca aveam planificate doua misiuni umanitare…

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a anuntat, prin seful sau, ca are interdictie oficiala din partea Israelului pentru orice livrare de ajutor alimentar in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP. „In ciuda tragediei care se desfasoara in fata ochilor nostri, autoritatile israeliene au informat…

- Israelul nu mai permite UNRWA, agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, sa mai trimita convoaie de ajutoare in nordul Fasiei Gaza, unde civilii sunt in pragul foametei, potrivit comisarului general al UNRWA, Philippe Lazzarini, informeaza dpa.

- Trupele israeliene au distrus in ultimele ore mai multe lansatoare de rachete in nordul Fasiei Gaza, de unde vineri au fost lansate mai multe rachete spre Israel, si si-au intensificat ofensiva in Khan Yunis, in sudul enclavei, unde luptele nu au incetat de trei luni, potrivit agentiei EFE, preluata…

- China a indemnat marti Israelul sa puna capat „cat mai repede” operatiunii sale militare de la Rafah, in sudul Fasiei Gaza, pentru „a impiedica o catastrofa umanitara si mai grava”, informeaza AFP. Presiunea internationala se intensifica pentru un acord de armistitiu intre Israel si Hamas care sa includa…