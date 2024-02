Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a bombardat joi, 8 februarie, zone din orașul sudic Rafah, aflat la granița Fașiei Gaza cu Egiptul și unde s-a refugiat mare parte din populația teritoriului, relateaza Reuters și The Guardian. Atacurile au loc la o zi dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins o propunere…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul nu este pregatit sa accepte un acord cu orice preț pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Comentariile au fost facute in contextul in care acordul privind ostaticii amenința sa divizeze cabinetul de dreapta al țarii, potrivit Sky…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat din nou ca nu este de acord cu inființarea unui stat palestinian, la cateva ore dupa o convorbire la telefon cu președintele american Joe Biden, in urma careia, liderul de la Casa Alba a spus ca Netanyahu ar putea totuși sa accepte ideea, relateaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni ca va bloca planul postbelic al administrației Biden de a permite Autoritații Palestiniene sa preia controlul asupra Fașiei Gaza, acesta fiind cel mai clar semn de respingere israeliana a proiectului american de administrare a enclavei.

- Tancurile israeliene au ajuns in inima orașului Khan Younis, din sudul Fașiei Gazei, in timp ce Hamas a emis noi solicitari ca prizonierii palestinieni sa fie eliberați și, in același timp, au amenințat ca vor lua viața ostaticilor pe care continua sa-i țina in Gaza. Locuitorii din Khan Younis au spus…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca nu va permite ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), care guverneaza in unele zone din Cisiordania, sa preia controlul asupra Fasiei Gaza in cazul in care Israelul va reusi sa inlature Hamas de la putere. "Nu voi face greseala de a permite ANP…

