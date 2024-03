Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a spus miercuri senatorilor republicani americani ca Israelul va continua razboiul pentru a invinge gruparea militanta palestiniana Hamas in Fașia Gaza, au declarat senatorii pentru presa dupa ce acesta a luat cuvantul la un pranz al partidului, transmite Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat intr-un interviu difuzat duminica ca "suficient" dintre cei 132 de ostatici israelieni ramași in Gaza sunt in viața pentru a justifica razboiul pe care Israelul il poarta in regiune.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune ca a ordonat armatei sa pregateasca o ofensiva la Rafah, informeaza Rador Radio Romania.Benjamin Netanyahu anunța ca a ordonat armatei sa pregateasca o ofensiva la Rafah, in Fașia Gaza, și apreciaza ca gruparea islamista palestiniana Hamas va fi invinsa…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul nu este pregatit sa accepte un acord cu orice preț pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas. Comentariile au fost facute in contextul in care acordul privind ostaticii amenința sa divizeze cabinetul de dreapta al țarii, potrivit Sky…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis din nou ca israelienii vor iesi victoriosi in fata gruparii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, transmite duminica dpa. „Daca nu-i eliminam pe teroristii Hamas, acesti ‘noi nazisti’, urmatorul masacru este doar o chestiune de timp”, a declarat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat din nou ca nu este de acord cu inființarea unui stat palestinian, la cateva ore dupa o convorbire la telefon cu președintele american Joe Biden, in urma careia, liderul de la Casa Alba a spus ca Netanyahu ar putea totuși sa accepte ideea, relateaza…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat marti ca acuzatia Africii de Sud conform careia Israelul a comis un genocid contra palestinienilor in Fasia Gaza este lipsita de valoare, transmit Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro. Intr-o conferinta de presa desfasurata la Tel Aviv dupa o intrevedere…

- Razboiul dintre Israel și Hamas care devasteaza Fașia Gaza continua cu pierderi substanțiale de ambele parți. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel:Premierul israelian recunoaște pierderile din razboi: Israelul platește un preț…