Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat intr-un interviu difuzat duminica ca "suficient" dintre cei 132 de ostatici israelieni ramași in Gaza sunt in viața pentru a justifica razboiul pe care Israelul il poarta in regiune.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 12 februarie, ora 03:00 - Israelienii au ieșit cu miile in strada la Tel Aviv pentru a cere eliberarea ostaticilor / Poliția a intrat in conflict cu protestatarii

