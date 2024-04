Scandal de proporții intr-o localitate din Dambovita. A fost nevoie de intervenția oamenilor legii, pentru aplanarea unui conflict izbucnit, duminica, pe o strada din Balteni. Un scandal in care au fost implicate mai multe persoane a izbucnit, duminica, in localitatea damboviteana Balteni, sase persoane fiind ranite, iar politistii fiind nevoiti sa traga focuri de avertisment, […] The post Scandal de proporții in Dambovita! Persoane ranite, in urma unui conflict/Politistii au tras focuri de avertisment first appeared on Ziarul National .