- Incepand cu acest an, presedintele Joe Biden va dubla de patru ori tarifele la vehiculele electrice importate din China, de la 25% la 100%. Taxa de import pe panourile solare din China se va dubla, de la 25% la 50%. Si tarifele la unele importuri de otel si aluminiu din China vor creste de peste trei…

- Presedintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa anunte noi tarife care vor fi aplicate importurilor din China de saptamana viitoare,... The post TAXE MARITE SUA va crește taxele de 4 ori pentru mașinile din China first appeared on Informatia Zilei .

- Presedintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa anunte noi tarife care vor fi aplicate importurilor din China de saptamana viitoare, care vizeaza sectoare strategice, inclusiv o majorare semnificativa a taxelor vamale pentru vehiculele electrice (EV), spun trei persoane familiarizate cu aceasta chestiune, citate…

- In prezent, China ofera subvenții atat pentru mașinile cu zero emisii produse de marcile locale cat și pentru cele produse de marcile straine. In consecința, producatorii de automobile chinezești sunt "angajați" intr-un razboi al prețurilor pe piața locala, iar profiturile nu sunt deloc mari. Tocmai…

- Uniunea Europeana va lansa o investigatie asupra achizitionarii de dispozitive medicale din China, riscand noi tensiuni cu Beijingul, la cateva luni dupa deschiderea unei anchete privind subventiile acordate de aceasta pentru vehiculele electrice, transmite Bloomberg.

- Presedintele american a asigurat Israelul de sprijinul "de neclintit" al SUA. "Angajamentul nostru in favoarea securitatii Israelului in fata amenintarilor Iranului si aliatilor acestuia (din regiune) este de neclintit", a scris presedintele american Joe Biden pe reteaua sociala X, postand o fotografie…

- SUA și Japonia planuiesc cea mai importanta imbunatațire a alianței lor de securitate din 1960 incoace, cand cele doua țari au semnat un tratat de aparare reciproca, relateaza duminica, 24 martie, Financial Times (FT), potrivit Reuters.Președintele american Joe Biden și premierul japonez Fumio Kishida…

- Presedintele american Joe Biden a decis sa suspende pe o perioada de 18 luni expulzarea palestinienilor care traiesc in Statele Unite, a anuntat Casa Alba, un gest prin care incearca sa potoleasca furia unei parti a electoratului progresist si americanilor de origine araba care ii reproseaza ca sustine…