- Revenit in studioul PRESSALERT LIVE, Nicolae Robu a comentat relatia cu Alin Nica si colegii care l-au criticat, dar si cea cu partenerul de alianta, PSD. Candidat la Primaria Timisoara pentru al treilea mandat, fostul edil subliniaza ca nu mai e preocupat de politica, ci se axeaza pe administratie.…

- Acțiunea heirupista intreprinsa luni de Dominic Fritz pentru recuperarea strazii Cezar, transformata in curte de proprietarii vilelor din zona pe care o traverseaza, este una cu iz pur electoral, spune Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei timp de doua mandate. El se intreaba de ce acțiunea apare…

- Unul din capii mafiei imobiliare de romi din Timisoara, Cristopher Cirpaci, i-a indemnat pe coetnicii sai sa-l voteze pe Nicolae Robu la alegerile locale. Acelasi Cirpaci l-a amenintat pe primarul Dominic Fritz, „anuntandu-l” ca nu va mai fi primar. Actiunea de demolare a unor constructii ilegale demarata…

- Nicolae Robu, candidatul la Primaria Timișoara din partea Alianței PSD-PNL, iși propune revitalizarea centrului istoric al orașului, pentru valorificarea mai buna a transformarii la care el a fost supus de Administrația Robu in anii 2013-2015. „Centrul istoric al Timișoarei este inima orașului nostru,…

- Parand o disputa politica mai atractiva, in ultima perioada se foloseste tot mai mult termenul de tandem atunci cand vine vorba despre alegerile locale din 9 iunie. Despre tandemul Alin Nica (candidat la presedintia CJ Timis) – Dominic Fritz (candidat la Primaria Timisoara) am relatat cu putin timp…

- Nicolae Robu, reprezentantul Alianței PSD-PNL in cursa pentru Primaria Timișoara, iși propune sa duca mai departe proiectele de infrastructura rutiera inițiate in mandatele anterioare, in vederea satisfacerii nevoilor actuale de trafic.

- Primarul general, Nicusor Dan, a declarat, miercuri, ca decizia privind retragerea principalelor atributii ale viceprimarului Stelian Bujduveanu a fost luata pentru ca acesta face parte dintr-o majoritate ostila fața de el. PNL l-a acuzat pe edil ca a intrat in rolul politicianului cu „interese”.

- Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu sa susțina candidați comuni pentru funcțiile de primar al municipiului Timișoara și președinte al Consiliului Județean Timiș, conform unor surse din coaliție. Candidatul la primaria reședinței de județ ar urma sa fie de la PNL, in timp ce PSD…