USR și UDMR vor să scadă TVA la pastă de dinți, deodorante și tampoane Zeci de parlamentari USR și UDMR au inițiat un proiect legislativ pentru aplicarea unei cote reduse de TVA, de 9%, la produse de igiena de baza, cum ar fi tampoane igienice, tampoane interne de uz feminin, șervețele, scutece pentru copii și adulți, pasta de dinți, deodorante corporale și sapunuri de toaleta personala. Motivul invocat de […] The post USR și UDMR vor sa scada TVA la pasta de dinți, deodorante și tampoane appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia, cel mai mare exportator mondial de suc de portocale, ar urma sa stranga in acest an cea mai slaba recolta din ultimii 36 de ani. Motivul il constituie seceta care a afectat in mod grav culturile, estimeaza compania de cercetare de piata Fundecitrus. Intr-un raport publicat recent, Fundecitrus…

- Gigi Becali a dezvaluit care este motivul pentru care a decis sa renunțe la politica. Latifundiarul era la un pas de a-și inscrie partidul, insa a luat decizia de a nu o mai face. In cadrul unei intervenții televizate, latifundiarul Gigi Becali a dezvaluit ce ar fi facut daca ar fi intrat in politica.…

- Gigantul francez Michelin iși consolideaza prezența in Romania, preluand producția și forța de munca a fabricii din Polonia. Michelin, gigantul francez de anvelope cu venituri anuale de aproape 30 de miliarde de euro, va inchide fabrica pentru camioane grele din Olsztyn, Polonia, unde lucreaza aproximativ…

- Primarul comunei Brazi din județul Prahova, Leonaș Radu, a generat controverse dupa ce a achiziționat brelocuri personalizate in valoare de 20.000 de lei din bugetul local. Motivul invocat pentru aceasta achiziție neobișnuita a fost dorința de a evita amestecarea cheilor de la cele peste o suta de uși…

- Hemoragia din partidele care formeaza Alianța Dreapta Unita continua. Azi este randul lui Ludovic Orban sa iși vada subțiata gruparea pe care o conduce. Președintele și secretarul general ai organizației municipale a Forței Dreptei din Sibiu , Ciprian Faraon și Minodora Lupu, și-au anunțat demisia din…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Florin Barbu , spune ca Romania este o țara suverana din punct de vedere agroalimentar, la acest moment, și da exemplu acele sectoare in care produce mai mult decat are nevoie. Ministrul Agriculturii recunoaște, insa, ca sunt și altele deficitare,…

- Celentano și Firicel, cele doua personaje din serialul romanesc adorat de toata țara, Las Fierbinți, se gasesc in mijlocul unui razboi judiciar epic cu CREDIDAM. Iar batalia nu pare sa se apropie de final. De la scenele amuzante din satul fictiv pana la salile de judecata, drumul lor este presarat cu…

- Diana Șoșoaca și-a suspendat soțul din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului SOS “Pentru a-l scoate din ghearele serviciilor”. Diana Șoșoaca, liderul partidului SOS Romania , a declanșat o mutare surprinzatoare in sfera politica, anunțand suspendarea din funcția de prim-vicepreședinte al organizației…