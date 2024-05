Stiri pe aceeasi tema

- Fata de luna martie, preturile au crescut cu 3,18%, conduse de cresterea preturilor bauturilor alcoolice si tutun, precum si cazarii in hoteluri,, cafenelelor si restaurantelor. Rata inflatiei din aprilie marcheaza cea mai mare crestere anuala a preturilor din noiembrie 2022, cand inflatia era de aproximativ…

- Noua declaratie de politica a Fed a descris inflatia ca fiind ”ridicata”, iar proiectiile economice trimestriale actualizate au aratat ca indicele preturilor pentru cheltuielile de consum personal, excluzand alimentele si energia, creste cu o rata de 2,6% pana la sfarsitul anului, comparativ cu 2,4%…

- Decizia Bancii Japoniei a venit la doar cateva zile dupa ce Rengo, cea mai mare federatie de sindicate din Japonia, a declarat ca negocierile salariale in curs dintre Japan Inc si angajatii sindicalizati au produs pana acum o medie ponderata provizorie de crestere cu 3,7% a salariului de baza. Aceasta…

- ANPC indeamna clienții actuali și foștii clienți ai Raiffeisen Bank S.A, care au avut credite in lei, euro sau dolari intre 2006 și 2009 și care erau inca in derulare pe 20 octombrie 2017, sa se prezinte la filialele bancii pentru a recupera sumele de bani conform unei dispoziții emise de ANPC. Aceasta…

- Vești bune pentru clienții CEC Bank. Aceștia pot beneficia de numeroase avantaje, in cazul in care vor sa opteze pentru un credit. CEC Bank ofera credite ipotecare imobiliare cu dobanda fixa de 5,55% pentru primii 5 ani, urmand sa devina variabila, pentru cei care iși incaseaza veniturile prin banca.…

- Banca Centrala Europeana a mentinut dobanda cheie la un nivel record de 4%, in timp ce si-a revizuit prognoza pentru inflatia din 2024 la 2,3%, de la 2,7%. De asemenea, BCE a mai spus ca cresterea economiei zonei euro va fi mai slaba decat se astepta anterior in acest an, de 0,6%. Pietele, care deja…

- Banca centrala a Turciei si-a mentinut joi dobanda de referinta la 45%, in pofida inflatiei mai mari, dupa opt luni consecutive de majorari, transmite CNBC, conform news.ro. Decizia era asteptata pe scara larga, deoarece banca a indicat in ianuarie ca cresterea sa de 2,50 de puncte procentuale va…

- BCE a inregistrat pierderi de 1,3 miliarde de euro, care ar fi fost si mai mari daca banca nu ar fi eliberat 6,6 miliarde de euro – intregul provizion pentru riscuri financiare, acumulat de-a lungul unui numar de ani. BCE a spus ca se asteapta la noi pierderi pentru urmatorii cativa ani, care sa nu…