- Președintele Joe Biden a subliniat sprijinul „de fier” al țarii sale pentru Israel, in timp ce Iranul promite represalii pentru atacul mortal de luna aceasta asupra consulatului iranian din Siria. In cadrul unei conferințe de presa comune cu premierul japonez Fumio Kishida, care se afla la Washington…

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a anuntat, prin seful sau, ca are interdictie oficiala din partea Israelului pentru orice livrare de ajutor alimentar in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP. „In ciuda tragediei care se desfasoara in fata ochilor nostri, autoritatile israeliene au informat…

- Israelul a transmis deschidere pentru a permite intoarcerea palestinienilor stramutati din nordul Fasiei Gaza ca parte a negocierilor unui armistitiu, o aparenta receptivitate la o cerere fundamentala a Hamas

- Israelul nu mai permite UNRWA, agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, sa mai trimita convoaie de ajutoare in nordul Fasiei Gaza, unde civilii sunt in pragul foametei, potrivit comisarului general al UNRWA, Philippe Lazzarini

- Camioane cu ajutoare umanitare au patruns marti in nordul Fasiei Gaza, amenintata de foamete, ca parte a unui "proiect-pilot" al armatei israeliene, a anuntat aceasta miercuri dimineata, informeaza AFP, citat de AGERPRES. "In conformitate cu directivele guvernamentale, sase camioane care transportau…

- Armata israeliana IDF a ordonat noi evacuari in nordul Fașiei Gaza. Sunt vizați locuitorii din doua cartiere ale orașului Gaza. Acolo au reinceput luptele grele deși IDF susține ca a curațat zona de luptatori Hamas. Armata le-a cerut locuitorilor sa paraseasca cartierele Zaytoun și Turkoman de la marginea…

- Agențiile internaționale de presa relateaza din surse directe ca, in aceste zile, aviația israeliana și-a intensificat bombardamentele in cartierele orașului Rafah, situat la extremitatea de sud a Fașiei Gaza. Concomitent, Israelul pregatește evacuarea orașului unde s-au refugiat palestinieni inainte…

- Douazeci și unu de soldați israelieni au fost uciși luni in luptele din sudul Fașiei Gaza, a anunțat, marți, armata, aceasta fiind in cea mai mare pierdere de vieți omenești pentru trupele israeliene in timpul razboiului cu Hamas. Intr-o declarație televizata marți, purtatorul de cuvant al Forțelor…