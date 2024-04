Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii condus de Hamas a anuntat, sambata, ca noua persoane au fost ucise de focuri de arma israeliene asupra unei multimi care astepta sa fie distribuite ajutoare in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Armata israeliana a negat, vineri dimineata, ca a atacat o multime care astepta ajutor umanitar in nordul Fasiei Gaza, relateaza SkyNews. Intr-o declarație, armata israeliana a negat ca ar fi atacat centrele de ajutor, descriind rapoartele drept „false”. „Informatiile de presa potrivit carora fortele…

- Armata israeliana a negat vineri dimineata ca a atacat o multime care astepta ajutor umanitar in nordul Fasiei Gaza, a facut cunoscut aceasta intr-un comunicat, noteaza AFP, conform Agerpres. "Informatiile de presa potrivit carora fortele israeliene au atacat zeci de locuitori din Gaza la un punct…

- Camioane cu ajutoare umanitare au patruns marti in nordul Fasiei Gaza, amenintata de foamete, ca parte a unui "proiect-pilot" al armatei israeliene, a anuntat aceasta miercuri dimineata, informeaza AFP, citat de AGERPRES. "In conformitate cu directivele guvernamentale, sase camioane care transportau…

- Armata israeliana IDF a ordonat noi evacuari in nordul Fașiei Gaza. Sunt vizați locuitorii din doua cartiere ale orașului Gaza. Acolo au reinceput luptele grele deși IDF susține ca a curațat zona de luptatori Hamas. Armata le-a cerut locuitorilor sa paraseasca cartierele Zaytoun și Turkoman de la marginea…

- In timp ce armata israeliana iși concentreaza acum operațiunile in sudul Fașiei Gaza și alte fronturi, cu morți, raniți și dezastru, premierul Benyamin Netanyahu respinge cu indarjire ideea soluționarii crizei din Orientul Mijlociu pe baza conceptului a doua state – israelian și palestinian. Este o…

- Armata israeliana (IDF) a recunoscut joi ca la inceputul saptamanii a exhumat cadavre dintr-un cimitir din Khan Younis, in sudul Fasiei Gaza, si le-a evacuat in Israel, pentru a vedea daca sunt ramasitele ostaticilor rapiti de Hamas in timpul atacurilor teroriste din 7 octombrie, relateaza CNN.CNN spune…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au cautat potențiale ramașițe ale ostaticilor duși de gruparea islamista palestiniana in Fașia Gaza și de aceea au excavat un cimitir din sudul enclavei, a relatat CNN ca fiind raspunsul IDF dupa ce a solicitat comentarii asupra acestei operațiuni.