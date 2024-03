Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a negat vineri dimineata ca a atacat o multime care astepta ajutor umanitar in nordul Fasiei Gaza, a facut cunoscut aceasta intr-un comunicat, noteaza AFP, conform Agerpres. "Informatiile de presa potrivit carora fortele israeliene au atacat zeci de locuitori din Gaza la un punct…

- Peste 100 persoane au murit joi, 29 februarie, in timp ce așteptau sa primeasca ajutoare umanitare in apropierea orașului Gaza. Oficialii palestinieni spun ca forțele israeliene au deschis focul in timp ce mulțimea se aduna in apropierea unui convoi de camioane, in timp ce Israelul vorbește despre o…

- Israelul s-a aratat optimist cu privire la evolutia negocierilor mediate de Qatar, Egipt si Statele Unite dupa o noua runda de convorbiri la Paris. Partile discuta despre eliberarea ostaticilor israelieni detinuti de Hamas in schimbul unui numar de prizonieri palestinieni din inchisorile israeliene,…

- Dupa cum a relatat anterior Axios, statul evreu ar putea include intoarcerea cetațenilor palestinieni in nordul enclavei, intr-un acord cu Hamas, daca se realizeaza progrese in ceea ce privește eliberarea ostaticilor.

- Armata israeliana a anuntat ca a "incheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fasiei Gaza" si se concentreaza acum pe dezmembrarea miscarii islamiste palestiniene "in centrul si sudul acestui teritoriu".STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate…

- Armata israeliana spune ca a "finalizat distrugerea" structurii de comanda a Hamas in nordul Fașiei Gaza. Purtatorul de cuvant al armatei, Daniel Hagari, a declarat reporterilor ca militanții palestinieni opereaza acum in zona doar sporadic și in lipsa unor comandanți, informeaza Rador Radio Romania.El…

- Armata israeliana a anuntat, sambata seara, ca a „incheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fasiei Gaza” si se concentreaza acum pe dezmembrarea miscarii islamiste palestiniene „in centrul si sudul acestui teritoriu”.

- Armata israeliana a anuntat sambata seara ca a "incheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fasiei Gaza" si se concentreaza acum pe dezmembrarea miscarii islamiste palestiniene "in centrul si sudul acestui teritoriu", scrie AFP, conform Agerpres."Vom face acest lucru in alt fel (...)…