- Clienții eMAG pot cumpara de astazi un telefon nou folosind banii obținuți din vanzarea telefoanelor vechi prin programul Easy BuyBack by eMAG&Flip, un nou program 100% online. Easy BuyBack este disponibil in intreaga țara, și permite clienților sa obțina bani de pe urma vechiului telefon și sa cumpere…

- O clujeanca a comandat o porție de mancare chinezeasca, dar a avut o surpriza cand mesteca. Ceva i s-a parut ciudat, iar acest lucru s-a confirmat cand a simțit un gust metalic. ”Cred ca pozele spun tot, insa long story short. Prietena mea și-a comandat mancare de la Chopstix, iar ei s-au gandit…

- Aventura incheiata cu dosar penal, in Apuseni: Doi minori au scapat ca prin urechile acului, dupa ce au plonjat cu o mașina in lacul Tau Brazi Aventura incheiata cu dosar penal, in Apuseni: Doi minori au scapat ca prin urechile acului, dupa ce au plonjat cu o mașina in lacul Tau Brazi Doi minori din…

- Totul a avut loc in luna octombrie 2023, cand iubita lui Andrei Voicu a sunat panicata la 112 și a anunțat ca a fost batuta crunt de iubitul ei. La fața locului a ajuns un echipaj de Poliție, iar agenții ar fi stabilit ca spusele femeii se confirma, mai ales ca aceasta prezenta urme evidente de violența.Victima…

- Dotat cu o baterie de 28.000 mAh, Energizer Hard Case P28K pretinde ca este telefonul cu cea mai mare baterie care exista la ora actuala. Avenir Telecom a prezentat la Mobile World Congress 2024 un telefon sub brandul Energizer, mai putin cunoscut pentru acest tip de produse. Dispozitivul se remarca…

- Și-au scapat telefonul in apa și au fost sfatuiți sa il puna in orez, pentru a absorbi umiditatea. Sunt sfaturi de pe Internet pe care utilizatorii le-au luat in seama. Apple a reacționat la aceste sfaturi și nu incurajeaza acest truc. Utilizatorilor le este recomandat sa nu utilizeze surse externe…

- Echipa Acces Direct a prezentat in aceasta seara imaginile care pot rasturna tot ce se știa pana acum despre moartea Ginei. A fost ucisa sau nu femeia de afaceri din Targu Mureș? Sigiliul de la apartament, element cheie in ancheta. Ce a declarat iubitul femeii.