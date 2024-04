Sondaj Noi.md: Vor participa sau nu oamenii la recensămîntul în desfășurare? Redacția Noi.md și-a indemnat cititorii atit de pe site, cit și de pe Viber sa participe la un nou sondaj de opinie și sa raspunda la urmatoarea intrebare: Veți participa la recensamintul in desfașurare, in Moldova? Rezultatele sondaj de opinie realizat in rindul cititorilor Noi.md de pe site, au aratat ca marea majoritate a respondenților nu ar participa la recensamintul care se desfașoara Citeste articolul mai departe pe noi.md…

