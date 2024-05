Sursa inepuizabilă de energie electrică: Oamenii de știință fac o descoperire monumentală Cercetatorii au dezvoltat recent un material care poate genera electricitate aproape constant din aer, deschizandu-se astfel drumul catre o noua sursa de energie durabila și regenerabila, practic nelimitata. Bazandu-se pe aceasta inovație și pe descoperirile din trecut, ei afirma acum ca aproape orice suprafața ar putea fi transformata intr-un generator prin replicarea proprietaților electrice ale […] The post Sursa inepuizabila de energie electrica: Oamenii de știința fac o descoperire monumentala appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au construit recent un material capabil sa genereze electricitate aproape constanta doar din aer, punand astfel bazele unei noi surse de energie durabila și regenerabila, practic nelimitata. Facand acest lucru și bazandu-se pe inovațiile din trecut, ei susțin acum ca aproape orice…

- Cercetatorii de la Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase din SUA, conduși de David Bland, au descoperit ca paduchii umani pot fi purtatori efectivi ai bacteriei Yersinia pestis care provoaca ciuma. Aceste rezultate sint publicate la 21 mai in revista PLOS Biology. Y. pestis este cauza multor…

- Oamenii de știința au descoperit o planeta „pufoasa”, atat de ușoara incat ar pluti pe apa. Planeta este mult mai mare decat Jupiter. Cercetatorii o studiaza și spun ca astfel ar putea ințelege modul in care se formeaza și evolueaza planetele.

- Este omniprezenta in filozofie și in cultura populara ideea ca statele, societațile și civilizațiile cresc, apoi stagneaza și, in cele din urma, se prabușesc. Oamenii de știința au finalizat recent cel mai amplu studiu realizat vreodata pentru a afla daca "societațile care imbatranesc" pot fi intr-adevar…

- Prima analiza in profunzime a incarcaturii unei epave romane din secolul al IV-lea, descoperita in largul coastelor insulei Mallorca in 2019, a fost publicata recent in revista Archaeological and Anthropological Sciences. Cercetatorii au adoptat o abordare cuprinzatoare a analizei, folosind analiza…

- Un studiu observational a descoperit pentru prima data ca o specie de pasare foloseste comunicarea gestuala, despre care se credea ca este apanajul exclusiv al oamenilor. Un studiu condus de Universitatea din Tokyo, publicat la 25 martie in revista Current Biology, explica modul in care micul si coloratul…

- In urma cu aproximativ 20 de milioane de ani, intr-o galaxie nu foarte indepartata, o stea de mari dimensiuni a explodat si a trimis in spatiu elemente care reprezinta componentele de baza ale vietii, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro. In urma cu aproximativ un an, din intamplare, atunci cand…

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina din Wroclaw, Polonia, au fost primii din lume care au recreat in mod sigur faimosul medicament al trecutului - teriac (theriac). Teriacul, format din 71 de substanțe diferite, a fost apreciat in Europa pana in secolul al XVIII-lea ca un antidot miraculos…