Stiri pe aceeasi tema

- „Blamarea traficanților nu e suficienta, așa cum nu e suficient sa laudam de la distanța efortul organizațiilor neguvernamentale. Dimpotriva. Este momentul sa producem o schimbare reala”, transmite premierul Marcel Ciolacu la lansarea Strategiei Naționale Impotriva Traficului de Persoane.

- Femeile insarcinate, mamele cu copii bolnavi precum și pacienții oncologici nu vor mai fi obligați sa achite impozitul de 10 procente pentru concediile medicale. „Taxa pe boala”, așa cum a fost denumit acest bir, va fi eliminat pentru categoriile menționate. Anunțul a fost facut de premierul Marcel…

- Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat duminica, 17 martie, la Digi24, ca Gabriela Firea va fi candidatul social-democraților la Primaria Capitalei, daca nu se vor ințelege cu PNL pentru un candidat comun, iar decizia finala este așteptata saptamana viitoare.„Ma bucur ca o doamna este…

- Cand Roberto Brazzale povestește despre noii angajați din fabrica sa de produse lactate, o face cu un zambet larg. El descrie echipa sa, ușor diferita fața de alte companii, ca fiind o adevarata mina de aur.Patronul italian conduce una dintre cele mai vechi fabrici de lactate din țara impreuna cu cei…

- Cand Roberto Brazzale povestește despre noii angajați din fabrica sa de produse lactate, o face cu un zambet larg. El descrie echipa sa, ușor diferita fața de alte companii, ca fiind o adevarata mina de aur.Patronul italian conduce una dintre cele mai vechi fabrici de lactate din țara impreuna cu cei…

- Guvernul va aproba, miercuri, normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora se va face recalcularea, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Un alt subiect extrem de important de astazi este despre pensii. Aprobam normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora recalculam…

- Guvernul va aproba, miercuri, normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora se va face recalcularea, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Un alt subiect extrem de important de astazi este despre pensii. Aprobam normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora recalculam…

- Metoda LOVERBOY- arma traficanților, Dragostea falsa, folosita ca metoda de racolare a victimelor traficului de persoane, a reprezentat una din principalele instrumente de racolare a victimelor traficului de persoane in anul 2023. In contextul semnificației pe care o are data de 24 februarie-Dragobetele…