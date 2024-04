Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus arestarea preventiva a unui barbat acuzat de trafic de droguri de risc si mare risc. La sfarsitul saptamanii trecute, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea droguri de mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatul a vandut diferite cantitați de droguri de mare risc, cunoscute sub denumirea de „cristal”. Clienti erau consumatori din Craiova. Procurorii DIICOT au dispus retinerea inculpatului pe data de 28 martie, dupa ce a fost prins in flagrant, in timp ce vindea „cristal”.„La data de 28.03.2024, procurorii Direcției de Investigare…