Musk, seful miliardar al SpaceX si Tesla, a ajuns pe insula indoneziana Bali cu un avion privat, inainte de a participa la ceremonia de lansare la un centru comunitar de sanatate din capitala provinciei, Denpasar. Miliardarul, purtand o camasa verde, a spus ca disponibilitatea serviciului Starlink in Indonezia ar ajuta milioane de oameni din parti indepartate ale tarii sa acceseze internetul. Tara gazduieste peste 270 de milioane de locuitori si are trei fusuri orare diferite. ”Sunt foarte incantat sa aduc conectivitate in locuri cu conectivitate scazuta”, a spus Musk,”daca ai acces la internet,…