Macron i-a oferit cadou lui Xi, între altele coniac şi „Notre-Dame de Paris” Aceasta vaza a fost realizata ”ca un omagiu adus Chinei”, i-a spus Emmanuel Macron lui Xi Jinping. : Le president de la Xi a offert au president Macron les torches olympiques des Jeux de Pekin 2008 et des Jeux d’hiver de Pekin 2022 en guise de cadeaux. En retour, le president Macron a offert au president Xi la flamme olympique de . — Josly Ngoma (@josly_ngoma) DOUA LUCRARI DE VICTOR HUGO El i-a oferit doua lucrari de Victor Hugo intr-o editie din 1861 – ”Contemplations” si ”Notre-Dame de Paris”, traduse in chineza. ”Stiu ca va place mult Victor Hugo, i-ati adus adesea omagiu”, i-a spus Emmanuel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a oferit luni omologului sau chinez Xi Jinping, in prima zi a unei vizite de stat de doua zile, printre altele, o vaza sculptata de la o sticlarie de arta din Amboise, in Indre-et-Loire, realizata de sculptorul in sticla Pierre Gallou, a anunțat Palatul Elysee,…

