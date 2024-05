Stiri pe aceeasi tema

- Ca parte a acordului, guvernul francez va achizitiona diviziile de calcul avansate, sisteme critice pentru misiune si produse de securitate cibernetica ale Atos, conform scrisorii de intentie trimise de statul francez in weekend. Oferta s-a bazat pe o evaluare orientativa a intreprinderii intre 700…

- Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare modificarea art. 45¹ alin. (2) din Legea minelor nr.85/2003, in sensul includerii redeventei miniere obtinute din activitati de exploatare a apelor minerale terapeutice, in acelasi regim derogatoriu de la prevederile art.…

- Guvernul italian a spus ca este in discutii cu Tesla si producatorii auto chinezi, inclusiv Chery Auto, pentru a-l atrage pe unul dintre ei sa produca in Italia si sa creasca productia nationala de automobile, dupa ani de declin. ”Daca cineva doreste sa introduca competitia chineza, ar fi responsabil…

- CEO-ul Stellantis, Carlos Tavares, a declarat in timpul Forumului pentru Libertatea Mobilitatii al producatorului de automobile ca realizarea unui pachet de baterii pentru un vehicul electric (EV) cu o ”autonomie decenta” de 400 de kilometri necesita in prezent, in medie, aproximativ 500 de kilograme…

- In ședința de joi, Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care vizeaza majorari salariale pentru personalul din domeniul sanatații, asistența sociala și alte sectoare bugetare. Potrivit actului normativ aprobat de Executiv, incepand cu luna martie 2024, salariile de baza ale personalului din domeniul…

- ”Trebuie sa fim mai indrazneti si sa confiscam activele rusesti in valoare de sute de miliarde (de dolari) blocate”, scrie seful Guvernului de la Londra intr-un editorial publicat in Sunday Times cu ocazia marcarii a doi ani de la invazia Ucrainei de catre Rusia. ”Asta incepe prin luarea dobanzilor…

- ”In prezenta comisarului Thierry Breton, presedintia belgiana a Consiliului UE a organizat o dezbatere despre viitorul pietei unice. Piata unica are certe avantaje pentru toate statele membre. Economia romaneasca a crescut de peste 3 ori de la aderarea din 2007”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…

- “Continuam sa adoptam solutiile convenite cu fermierii luna trecuta, aprobam astazi Creditul fermierului, oferind acces mai facil agricultorilor la finantari vitale. Alocam aproape 165 de milioane de euro si acoperim partea cea mai importanta a dobanzii la creditele bancare. Practic, suportam rata dobanzii…