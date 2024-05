Stiri pe aceeasi tema

- O epava din epoca romana, veche de 1.700 de ani, care a fost gasita in apropierea tarmului insulei spaniole Mallorca, are la bord o incarcatura pretioasa de sos de peste, conform unui nou studiu, transmite Live Science.

- Prima analiza in profunzime a incarcaturii unei epave romane din secolul al IV-lea, descoperita in largul coastelor insulei Mallorca in 2019, a fost publicata recent in revista Archaeological and Anthropological Sciences. Cercetatorii au adoptat o abordare cuprinzatoare a analizei, folosind analiza…

- Compania romaneasca DAN AIR a semnat un parteneriat cu agenția de turism Christian Tour, care deține și Anima Wings, și va opera curse charter din mai multe orașe mari din țara printre care și Cluj-Napoca Vor fi operate zboruri și de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj, catre destinații…

- Stabilit in insorita Palma de Mallorca, un component marcant al Generației de Aur, Constantin Galca, 52 de ani, este de parere ca actuala selecționata a lui Edward Iordanescu poate izbandi și la Euro 2024, adica sa treaca de faza grupelor. Galca așteapta un rezultat pozitiv diseara la Madrid, contra…

- Sfarsit tragic pentru un sofer roman din Spania. Barbatul a fost ucis de airbag-ul masinii, care s-a declansat in urma unui accident usor de circulatie. Politistii sositi la fata locului au povestit ca nu au mai intalnit o astfel de situatie. Tragedia a avut loc pe soseaua de centura a orasului Palma…